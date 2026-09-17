Se former à l'entretien d'explicitation

Pour comprendre ce que fait un professionnel, il ne suffit pas de consulter une fiche de poste ou une procédure. Comprendre "comment les gens s'y prennent pour faire ce qu'ils font" est l'objet de l'entretien d'explicitation, élaboré par Pierre Vermersch. Cette méthode offre un changement de regard et permet de repenser la manière de questionner pour accompagner quelqu'un dans la description précise de son vécu sans parler à sa place. Elle fait émerger ce qui, jusque-là, restait en arrière-plan : gestes, pensées, perceptions, microdécisions... Dans ce livre, véritable boîte à outils de l'entretien d'explicitation, l'auteur rend accessibles les principes de cette méthode en les adaptant à des contextes de développement professionnel et en illustre les concepts par de nombreux exemples concrets. L'entretien d'explicitation est un formidable instrument pour les chercheurs (en sciences humaines, en pédagogie, en ergonomie...), mais aussi pour les formateurs, les référents AFEST, les accompagnateurs VAE, les coachs, les consultants... Le véritable manuel pratique pour mettre en oeuvre une méthode internationalement reconnue pour écouter et relancer autrement.