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#Essais

Se former à l'entretien d'explicitation

Fabien Capelli

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Pour comprendre ce que fait un professionnel, il ne suffit pas de consulter une fiche de poste ou une procédure. Comprendre "comment les gens s'y prennent pour faire ce qu'ils font" est l'objet de l'entretien d'explicitation, élaboré par Pierre Vermersch. Cette méthode offre un changement de regard et permet de repenser la manière de questionner pour accompagner quelqu'un dans la description précise de son vécu sans parler à sa place. Elle fait émerger ce qui, jusque-là, restait en arrière-plan : gestes, pensées, perceptions, microdécisions... Dans ce livre, véritable boîte à outils de l'entretien d'explicitation, l'auteur rend accessibles les principes de cette méthode en les adaptant à des contextes de développement professionnel et en illustre les concepts par de nombreux exemples concrets. L'entretien d'explicitation est un formidable instrument pour les chercheurs (en sciences humaines, en pédagogie, en ergonomie...), mais aussi pour les formateurs, les référents AFEST, les accompagnateurs VAE, les coachs, les consultants... Le véritable manuel pratique pour mettre en oeuvre une méthode internationalement reconnue pour écouter et relancer autrement.

Par Fabien Capelli
Chez ESF Editeur

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Auteur

Fabien Capelli

Editeur

ESF Editeur

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Formation

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Se former à l'entretien d'explicitation

Fabien Capelli

Paru le 17/09/2026

264 pages

ESF Editeur

26,00 €

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Scannez le code barre 9782710148883
9782710148883
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