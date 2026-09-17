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Vieux Papa

Anne Baraou, Hove pierre Van, Pierre Van Hove

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Dans Vieux Papa , Anne Baraou et Pierre Van Hove racontent une histoire universelle : celle d'un vieil homme, accompagné par sa fille, dans son désir de rester indépendant et autonome malgré son grand âge et une santé mise à rude épreuve. Pour rester autonomes, gardons le moral avant tout ! Un père âgé et veuf accumule les pathologies liées à l'âge tout en restant fermement attaché à son indépendance. Sa fille, encore en activité professionnelle, tente de l'aider de son mieux. Quand le cocasse des situations se mêle à la fantaisie du regard, on peut en rire tous ensemble.

Par Anne Baraou, Hove pierre Van, Pierre Van Hove
Chez Delcourt

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Auteur

Anne Baraou, Hove pierre Van, Pierre Van Hove

Editeur

Delcourt

Genre

Divers

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Vieux Papa

Anne Baraou, Hove pierre Van, Pierre Van Hove

Paru le 17/09/2026

64 pages

Delcourt

14,50 €

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Scannez le code barre 9782413096238
9782413096238
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