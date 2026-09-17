Dans Vieux Papa , Anne Baraou et Pierre Van Hove racontent une histoire universelle : celle d'un vieil homme, accompagné par sa fille, dans son désir de rester indépendant et autonome malgré son grand âge et une santé mise à rude épreuve. Pour rester autonomes, gardons le moral avant tout ! Un père âgé et veuf accumule les pathologies liées à l'âge tout en restant fermement attaché à son indépendance. Sa fille, encore en activité professionnelle, tente de l'aider de son mieux. Quand le cocasse des situations se mêle à la fantaisie du regard, on peut en rire tous ensemble.