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Arifureta : de zéro à héros Tome 15

Takayaki, Ryo Shirakome, RoGa

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Diffusé sur Wakanime en France, cet Isekai mêlant vengeance, action et fan service, est avec ses 2 millions d'exemplaires le succès surprise de l'année au Japon. Hajime est persécuté par sa classe. Lorsque sa classe est envoyée dans un autre monde, tous acquièrent des compétences magiques, alors que lui n'obtient que celle d'artisan. Trahi par un de ses camarades, blessé et laissé pour mort dans un donjon, il se réveille dans un niveau très élevé et peuple de puissants monstres. Il se jure de devenir plus fort pour remonter a` la surface et se venger.

Par Takayaki, Ryo Shirakome, RoGa
Chez Delcourt

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Auteur

Takayaki, Ryo Shirakome, RoGa

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Arifureta : de zéro à héros Tome 15

Takayaki, Ryo Shirakome, RoGa

Paru le 17/09/2026

160 pages

Delcourt

8,50 €

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