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Assiégés - Monaco

France Richemond, Laurent Vissière

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Avec Assiégés , revivez le quotidien de la guerre au Moyen Age à travers le récit romancé des sièges les plus célèbres vus par les yeux de ceux et celles qui les ont vécus de l'intérieur. Durant l'hiver 1506-1507, la République de Gênes lance une immense armée à l'assaut du Rocher de Monaco. La place est quasi inexpugnable, et son seigneur, Luciano Grimaldi, décide de la défendre jusqu'à la mort. Pendant 4 mois, les deux camps se livrent à une lutte sans merci où tous les coups sont permis. Et si un traître ouvrait les portes de la cité ? Heureusement, deux jeunes garçons veillent au grain... C'est par leur regard que l'album fait revivre ce siège oublié, et pourtant si trépidant.

Par France Richemond, Laurent Vissière
Chez Delcourt

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Auteur

France Richemond, Laurent Vissière

Editeur

Delcourt

Genre

Historique

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Assiégés - Monaco

France Richemond, Laurent Vissière

Paru le 08/10/2026

128 pages

Delcourt

29,95 €

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