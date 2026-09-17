Assiégés - Monaco

Avec Assiégés , revivez le quotidien de la guerre au Moyen Age à travers le récit romancé des sièges les plus célèbres vus par les yeux de ceux et celles qui les ont vécus de l'intérieur. Durant l'hiver 1506-1507, la République de Gênes lance une immense armée à l'assaut du Rocher de Monaco. La place est quasi inexpugnable, et son seigneur, Luciano Grimaldi, décide de la défendre jusqu'à la mort. Pendant 4 mois, les deux camps se livrent à une lutte sans merci où tous les coups sont permis. Et si un traître ouvrait les portes de la cité ? Heureusement, deux jeunes garçons veillent au grain... C'est par leur regard que l'album fait revivre ce siège oublié, et pourtant si trépidant.