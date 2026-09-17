La paternité à l'épreuve des mutations de la société

Au cours des dernières décennies, la famille a connu de nombreuses transformations, qui concernent les couples parentaux aussi bien que les missions confiées aux parents. S'il existe à présent une égalité entre les pères et les mères au sein de la cellule familiale, tel n'a pas toujours été le cas. Autrefois, le père était le chef de la famille et assurait la gestion et le règlement des affaires familiales. Il détenait la puissance paternelle. Seulement, le législateur est intervenu pour mettre fin à ces prérogatives, cherchant à instaurer l'égalité au sein des couples. De façon plus radicale, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires et ainsi procédé à l'effacement du père. Ces évolutions questionnent la place revenant aux pères dans notre société.