Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La paternité à l'épreuve des mutations de la société

Isabelle Corpart, Augustin Boulanger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au cours des dernières décennies, la famille a connu de nombreuses transformations, qui concernent les couples parentaux aussi bien que les missions confiées aux parents. S'il existe à présent une égalité entre les pères et les mères au sein de la cellule familiale, tel n'a pas toujours été le cas. Autrefois, le père était le chef de la famille et assurait la gestion et le règlement des affaires familiales. Il détenait la puissance paternelle. Seulement, le législateur est intervenu pour mettre fin à ces prérogatives, cherchant à instaurer l'égalité au sein des couples. De façon plus radicale, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires et ainsi procédé à l'effacement du père. Ces évolutions questionnent la place revenant aux pères dans notre société.

Par Isabelle Corpart, Augustin Boulanger
Chez Editions Mare et Martin

|

Auteur

Isabelle Corpart, Augustin Boulanger

Editeur

Editions Mare et Martin

Genre

Famille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La paternité à l'épreuve des mutations de la société par Isabelle Corpart, Augustin Boulanger

Commenter ce livre

 

La paternité à l'épreuve des mutations de la société

Isabelle Corpart, Augustin Boulanger

Paru le 03/09/2026

277 pages

Editions Mare et Martin

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386002847
9782386002847
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.