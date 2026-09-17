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#Roman francophone

All Too Well

Melissa Bellevigne

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Ils pensaient connaître la place qu'ils occupaient dans la vie l'un de l'autre. Ils se trompaient peut-être. Dix ans que Maisie et Lachlann avancent côte à côte. Elle, tatoueuse, obstinée et flamboyante. Lui, tisserand discret, peu sûr de lui, hanté par son passé. Leur amitié a tout traversé et a su y résister : les épreuves, les silences, les blessures qu'ils n'ont jamais vraiment su nommer. Ils partagent les mêmes rêves... et la même impression de les voir leur échapper. Mais lorsque tout vacille, l'équilibre devient fragile. Maisie se fiance. Lachlann voit surgir dans sa vie Eleanor Camden, romancière à succès, de quinze ans son aînée, fascinante et dangereusement attirante. Bientôt, ce qui semblait immuable se fissure. Les fiançailles se hissent en un mur infranchissable entre eux, et Eleanor trouble toutes les certitudes. Entre non-dits, désirs étouffés et chemins qui se séparent, Maisie et Lachlann vont devoir affronter ce qu'ils ont toujours fui... et ce qu'ils refusent encore de s'avouer. D'Edimbourg à Londres, les coeurs s'égarent, certains liens se tissent, et d'autres se délient.

Par Melissa Bellevigne
Chez Chatterley

|

Auteur

Melissa Bellevigne

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

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All Too Well

Melissa Bellevigne

Paru le 17/09/2026

512 pages

Chatterley

19,95 €

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