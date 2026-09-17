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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Lonely Wolf

Aurore Payelle

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Le spin-off de la romance à succès Red Falcon débarque enfin en version collector ! Bill Croft s'est toujours efforcé d'être le fils parfait. D'étudiant brillant à hockeyeur professionnel, il excelle dans tous les domaines. Jusqu'à ce qu'un drame vienne tout remettre en question. Dans la vie, rien n'est éternel... Alors qu'il est au sommet de sa carrière, il se raccroche à ses proches et à la seule chose qui compte réellement à ses yeux désormais : le hockey. Et s'il veut sauver sa carrière, il doit gérer son fougueux protégé, Jake. Il est hors de question qu'il le lâche, même s'il est au bord du gouffre. Toutefois, la situation se complique lorsqu'il est forcé d'héberger le jeune homme et sa grande soeur, Cassie. Elle est aussi insolente qu'attirante, en plus d'être un véritable aimant à problèmes. Bill doit garder les idées claires, mais ne dit-on pas que les blessures invisibles sont les plus difficiles à guérir ? Et ce n'est pas cette belle brune au regard troublé qui avancera le contraire. Mais que faire lorsque le passé nous retient prisonnier ?

Par Aurore Payelle
Chez Plumes du Web

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Auteur

Aurore Payelle

Editeur

Plumes du Web

Genre

Romance sexy

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Lonely Wolf

Aurore Payelle

Paru le 17/09/2026

416 pages

Plumes du Web

25,90 €

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