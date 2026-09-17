Voyage initiatique du druide moderne

A quoi sert le druidisme ? Comment s'en servir ? En quoi nous permet-il de comprendre et de se comprendre ? Que nous apporte-t-il pour l'avenir ? Un druide moderne répond. Cet ouvrage s'inspire de la tradition druidique, en reprend les fondements pour s'inscrire dans le monde actuel. Faut-il coller à la tradition, peut-on s'en inspirer ou s'en écarter et comment l'intégrer dans notre vie fondamentalement différente de celle d'il y a deux mille ans, avec toutes les révolutions passées ? Il est à la fois un guide, avec une partie herbier, soin par les plantes, mais aussi avec une direction philosophique et pratique pour tenter d'ancrer le druidisme dans sa dimension contemporaine : l'écologie bien-sûr, mais aussi l'éthique de la technologie, les neurosciences, la santé vue de manière holistique, le développement de soi... On sort des concepts formalistes et historiques, déjà exprimés, pour aborder ici une voie qui peut parler à toutes et à tous sans chercher à s'imposer. Il répond à toutes les questions que l'on peut se poser sur cette belle tradition celte : - Comment se relier à la forêt ? La santé par les plantes : mythe ou vérité ? - Ecouter son intuition, comment reconnaître les signes du destin ? Comment parler aux esprits ? Korrigans et fées célestes, l'énergie des pierres... - Que deviennent ceux que nous aimons après le premier monde ? Les signes de l'autre monde qui s'expriment pour nous. Energie et entités négatives : comment les distinguer ?