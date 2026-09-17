La Danse du serpent

Qu'est-ce que l'Ayahuasca - cette plante sacrée utilisée par les chamanes d'Amazonie - peut nous apprendre sur notre réalité ? Romuald Leterrier, ethnobotaniste et auteur, partage dans cet ouvrage les conclusions de ses expériences en la matière en les mettant en perspective avec ses connaissances scientifiques. Un livre passionnant qui fait le pont entre science et conscience. Romuald Leterrier expose dans cet ouvrage ses réflexions sur l'Ayahuasca et notre conception du réel. Dans une approche transdisciplinaire, il crée des passerelles entre la science occidentale et le savoir chamanique. En intégrant les connaissances scientifiques aux concepts de l'expérience visionnaire amazonienne, il montre l'émergence d'une nouvelle conception de la réalité surprenante. La grande originalité de l'ouvrage est d'être constitué et organisé selon le mode de pensée des chamanes ayahuasqueros d'Amazonie. En effet, l'auteur a mené ses recherches et rédigé son livre selon plusieurs modalités cognitives, en mettant en interrelation différents états de conscience. En faisant correspondre dans un processus de rétroaction les états de veille avec les informations oniriques et les états modifiés de consciences visionnaires induits par les plantes enseignantes, l'auteur fait émerger un nouveau type de connaissance. Ce livre est peut-être le premier livre de science chamanique ! Une vraie fusion harmonieuse entre la science occidentale et la science des chamanes. Le livre propose un regard sur le chamanisme renouvelé, mais surtout une multitude de pistes théoriques et expérimentales inédites.