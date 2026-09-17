Au coeur de nos bocages

Ancré dans la mémoire collective, le bocage façonne l'identité de nos campagnes. A la croisée de l'histoire et du regard naturaliste, ce beau-livre révèle les haies comme un modèle d'équilibre durable : production alimentaire, source d'énergie, richesse de la biodiversité. Un voyage immersif au coeur de nos régions de bocage, magnifiquement illustré par Erwan Balança. Ames des paysages du bocage, les haies sont les gardiennes d'une histoire ancrée dans nos territoires. De la Normandie au Pays Basque, elles serpentent entre les champs, longent les chemins et dessinent les horizons. A la lumière des recherches historiques, des découvertes archéologiques et des archives administratives, cet ouvrage remonte le fil de leur histoire et révèle comment elles ont accompagné les pratiques paysannes et modelé l'identité de nos terroirs. Précieux refuges pour les oiseaux, les insectes et les petits mammifères, elles participent aujourd'hui plus que jamais à l'équilibre de nos paysages. Au fil des saisons, les auteurs nous emmènent au coeur de ces forêts linéaires qui façonnent nos campagnes et rappellent que le bocage est l'un de nos plus précieux patrimoines vivants.