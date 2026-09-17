Trajectoires 2040

Ce livre est né d'une inquiétude très concrète : celle des chefs d'entreprise, des citoyens, des parents, face à un futur qui arrive beaucoup plus vite que nos capacités collectives à l'anticiper. Les transformations sont rapides : climat, énergie, matières premières, technologies, démographie, géopolitique, évolution des normes, santé, usages, numérique... Que ce sera notre monde en 2040 ? Jean-Marc Ligny explore trois scénarios possibles dans des récits vivants, profonds et puissants ! Ils s'accompagnent d'une réflexion sur les métiers du futur !