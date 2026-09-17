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#Imaginaire

Maboule

Clara Pacotte

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Une ménestrelle anarchiste se fait livreuse de cartes postales, d'archives, et autres fck you Joe ! Légendes d'amours et de colères lesbiennes. Maboule a quitté Villedor, l'ancien monastère fortifié où l'ont élevée une bande de gouines bricoleuses en cavale. Aujourd'hui, elle est trobaïritz, conteuse de récits picaresques et jukebox ambulant : de hameau en village elle vadrouille, tend l'oreille et se nourrit des rumeurs. Mais il faut bien avouer qu'à force de voyager, sans attaches, on peut se sentir seule. Sa rencontre dans les marais salants avec une ânesse abandonnée, encore chargée de sacoches postales, lui offre pour nouvelle trajectoire la distribution du courrier. Des piles de cartes tendres et amères en attente de leurs destinataires, récits d'amours, de ruptures amicales et de rendez-vous anarchistes. Autant d'histoires que Maboule feuillette sur le chemin, en comblant les trous à force d'imagination. J'apporte désormais à Joe des nouvelles pas fraîches. Un tas de nouvelles qui devraient probablement déjà être aux archives. Mais des nouvelles quand même. Chasse à l'arbalète dans une ville qui s'écroule, sexes fruités dans les méandres d'un parking culte, péniche musicale ballottée entre les écluses, et snack-bar désert au pied d'un phare mélancolique... Maboule rapporte les histoires à leurs personnages. Elle retisse une mémoire collective, celle de communautés transpédégouines habituées à la clandestinité, fresque oubliée dans laquelle sa naissance prend racine. Entre les mères biologiques et d'adoption, les amies, les voisines, la famille se réinvente, grandit et se laisse choisir, sans limite connue.

Par Clara Pacotte
Chez La Volte

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Auteur

Clara Pacotte

Editeur

La Volte

Genre

Science-fiction

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Maboule

Clara Pacotte

Paru le 17/09/2026

251 pages

La Volte

12,00 €

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