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Théâtre et hypnose

Mireille Losco-Lena

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Le spectacle de théâtre peut-il être pensé comme une séance d'hypnose ? C'est à l'examen de cette hypothèse que convie ce livre, à la fois vaste exploration artistique et somme de recherches universitaires. Le livre Théâtre et Hypnose propose de penser l'expérience d'hypnose - plus ou moins profonde - que peut constituer, pour le public, un spectacle théâtral. En analysant le théâtre au prisme de l'histoire et des concepts de cette pratique thérapeutique, il montre comment la connaissance de l'hypnose, de ses procédés et de ses techniques, permet de porter un regard singulier et renouvelé sur l'esthétique théâtrale. Issu d'un travail collectif de recherche-création, le livre s'intéresse également aux fabriques scéniques de l'hypnose et à la poïétique théâtrale. Il donne voix à des artistes de la scène contemporaine dont les spectacles invitent à des voyages intérieurs, aux confins de la scène mentale. L'enquête élargie qu'il propose est sous-tendue par une question obsédante : comment comprendre la reviviscence contemporaine de l'hypnose dans le monde théâtral, après un siècle de grande méfiance, voire de condamnation ?

Par Mireille Losco-Lena
Chez Editions Universitaires de Dijon

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Auteur

Mireille Losco-Lena

Editeur

Editions Universitaires de Dijon

Genre

Théâtre - Essais

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Théâtre et hypnose

Mireille Losco-Lena

Paru le 17/09/2026

290 pages

Editions Universitaires de Dijon

25,00 €

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Scannez le code barre 9782364416239
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