Le phénomène ChemSex

Le chemsex n'est pas marginal : il révèle une époque valorisant performance et intensité, où les applis de rencontre démultiplient la disponibilité et où la connexion permanente s'accompagne d'un délitement du lien social. Professionnels de santé, les auteurs décryptent ce phénomène sans moraliser, croisant témoignages de personnes concernées, soignants et acteurs de terrain : femmes, hétéros, ruraux, jeunes sont concernés. Ils plaident pour une politique de santé publique. ChemSex, miroir des contradictions d'une modernité qui isole et fragilise les individus.