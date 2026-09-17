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La Grande Histoire de l'Afrique

Laurent Testot

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L'un des trop rares livres sur l'Histoire de l'Afrique. Préface inédite de Giulia Bonacci, historienne, chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD). C'est un continent trop peu présent dans nos livres d'histoire. Et pourtant. C'est là où est née l'humanité, là où avec l'Egypte a fleuri le plus durable des empires, là où des femmes ont pu exercer le pouvoir. C'est un bloc géographique, qui a été victime des plus importantes entreprises de déportation et de spoliation de l'histoire, mais aussi un lieu où un philosophe du 17e siècle pouvait être rationaliste. C'est un continent immense qui abrite une part croissante de la jeunesse mondiale et se trouve à l'avant-garde du changement climatique. Il a pour nom Afrique

Par Laurent Testot
Chez Editions Sciences Humaines

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Auteur

Laurent Testot

Editeur

Editions Sciences Humaines

Genre

Ouvrages généraux

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La Grande Histoire de l'Afrique

Laurent Testot

Paru le 17/09/2026

234 pages

Editions Sciences Humaines

10,50 €

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