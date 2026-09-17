Comment conquérir, préserver ou défendre sa puissance ? Depuis l'Antiquité, cette question traverse l'Histoire. Les formes de la guerre évoluent, mais les logiques qui gouvernent les rapports de force demeurent. A travers cet ouvrage, Olivier de Maison Rouge propose bien plus qu'une analyse de la guerre économique : il offre une méthode pour la penser. A la manière de Sun Tzu et en hommage au stratège français Hervé Coutau-Bégarie, il rassemble un condensé de pensées, concepts et maximes, autant de leçons économiques, juridiques et militaires qui éclairent les mécanismes de la conflictualité contemporaine. Destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre les grandes transformations du monde actuel, Penser la guerre économique constitue à la fois un ouvrage de référence et une grille de lecture des rivalités internationales. Un livre indispensable pour décrypter les stratégies des Etats et des entreprises, saisir les nouvelles dynamiques de puissance et anticiper les défis de souveraineté du XXI ? siècle. Ignorer la guerre économique, c'est déjà en subir les conséquences.