Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Penser la guerre économique

Rouge olivier de Maison, Olivier de Maison Rouge

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment conquérir, préserver ou défendre sa puissance ? Depuis l'Antiquité, cette question traverse l'Histoire. Les formes de la guerre évoluent, mais les logiques qui gouvernent les rapports de force demeurent. A travers cet ouvrage, Olivier de Maison Rouge propose bien plus qu'une analyse de la guerre économique : il offre une méthode pour la penser. A la manière de Sun Tzu et en hommage au stratège français Hervé Coutau-Bégarie, il rassemble un condensé de pensées, concepts et maximes, autant de leçons économiques, juridiques et militaires qui éclairent les mécanismes de la conflictualité contemporaine. Destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre les grandes transformations du monde actuel, Penser la guerre économique constitue à la fois un ouvrage de référence et une grille de lecture des rivalités internationales. Un livre indispensable pour décrypter les stratégies des Etats et des entreprises, saisir les nouvelles dynamiques de puissance et anticiper les défis de souveraineté du XXI ? siècle. Ignorer la guerre économique, c'est déjà en subir les conséquences.

Par Rouge olivier de Maison, Olivier de Maison Rouge
Chez VA Press

|

Auteur

Rouge olivier de Maison, Olivier de Maison Rouge

Editeur

VA Press

Genre

Economie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Penser la guerre économique par Rouge olivier de Maison, Olivier de Maison Rouge

Commenter ce livre

 

Penser la guerre économique

Rouge olivier de Maison, Olivier de Maison Rouge

Paru le 17/09/2026

193 pages

VA Press

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782360933907
9782360933907
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.