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#Beaux livres

Monstres et sorcières

Clémence Guillemaud

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Colorie avec de l'eau, et regarde tes décors préférés remplis de monstres et de sorcières apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 6 décors du carnet pour voir apparaître différentes scènes effrayantes et amusantes d'Halloween : le festin d'Halloween, le manoir hanté, le train fantôme, le champ de citrouilles, la chasse aux bonbons et le repaire de la sorcière ! Attends un peu : les décors disparaissent quand les pages sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher !

Par Clémence Guillemaud
Chez Editions Gründ

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Auteur

Clémence Guillemaud

Editeur

Editions Gründ

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Monstres et sorcières

Clémence Guillemaud

Paru le 17/09/2026

14 pages

Editions Gründ

8,95 €

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