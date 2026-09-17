Monstres et sorcières

Colorie avec de l'eau, et regarde tes décors préférés remplis de monstres et de sorcières apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 6 décors du carnet pour voir apparaître différentes scènes effrayantes et amusantes d'Halloween : le festin d'Halloween, le manoir hanté, le train fantôme, le champ de citrouilles, la chasse aux bonbons et le repaire de la sorcière ! Attends un peu : les décors disparaissent quand les pages sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher !