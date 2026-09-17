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Les maitres invisibles de l'occupation

Frédéric Charpier

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Un livre d'histoire qui révèle les coulisses les plus secrètes de l'Occupation Plus de 145 000 condamnations furent prononcées à la Libération pour faits de collaboration. La quasi-totalité de ces condamnés, français et allemands, furent graciés après la guerre. Le 24 novembre 1962, le général de Gaulle alla même jusqu'à gracier Helmut Knochen, chef du renseignement et de la police allemande, l'un des principaux artisans de la répression et des exécutions sous l'Occupation. A partir du dossier Knochen et d'une masse exceptionnelle de documents issue des interrogatoires, des archives du SD et des services alliés, Frédéric Charpier met à jour un vaste système d'espionnage, d'infiltration et d'influence au coeur de la société française. Il raconte des centaines d'histoires de collaborateurs, d'informateurs, d'industriels, de policiers, de journalistes, d'aventurières mondaines et d'agents doubles, avant, pendant et après l'Occupation. Une liste de 500 noms est en index du manuscrit. Au fil de cette enquête saisissante se dessine une autre histoire de la France occupée : celle des hommes de l'ombre qui gouvernèrent le pays et qui, pour la plupart, échappèrent à la justice. Frédéric Charpier, journaliste d'investigation spécialisé dans le renseignement, a publié de nombreuses enquêtes historiques et contemporaines, parmi lesquelles IGPN, une institution dessus de tout soupçon (2021), Les hommes de main du Président : de Foccart à Benalla (2019) et Officines : Trente ans de barbouzeries chiraquiennes (2013).

Par Frédéric Charpier
Chez Max Milo Editions

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Auteur

Frédéric Charpier

Editeur

Max Milo Editions

Genre

ouvrages généraux

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Les maitres invisibles de l'occupation

Frédéric Charpier

Paru le 24/09/2026

Max Milo Editions

22,90 €

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