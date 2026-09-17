Consultant puissance IA

Consultants, réinventez votre proposition de valeur, vos processus, votre approche commerciale et votre posture avec l'IA Le TJM est mort. Votre valeur n'est plus dans le temps passé. Un lundi matin, un client vous envoie une analyse stratégique de douze pages, d'une qualité tout à fait honorable, générée gratuitement en un seul week-end par une intelligence artificielle. En quelques mois, la machine a brisé la certitude sur laquelle reposait le monde du conseil depuis des décennies : facturer son temps et son expertise stockée n'est plus un modèle viable. Ce livre est un guide stratégique et un manifeste pour tous les professionnels de l'accompagnement - consultants indépendants, dirigeants à temps partagé, petits cabinets, coachs et facilitateurs - qui refusent de subir cette transformation pour en devenir les architectes. Il propose une feuille de route pour : - arrêter de vendre des livrables : la méthode pour basculer d'une facturation à la journée à une tarification à la valeur ; - construire votre système d'exploitation puissance IA ; maîtriser le flip-prompting : la technique de questionnement inversé pour inciter l'IA à extraire, structurer et valoriser votre propre expertise de terrain ; - sécuriser vos livrables avec le protocole SIGNER : une checklist pour garantir la conformité juridique, l'éthique et la véracité factuelle de tout ce que vous produisez avec l'IA ; - créer des revenus récurrents.