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Super Ball Girls Tome 5

Muneyuki Kaneshiro, Akira Hiramoto

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Une comédie d'un autre monde, qui s'est hissée au top des ventes au Japon ! Eita Ichiyoshi est l'un de ces losers résignés et persuadés que sa condition ne pourra jamais s'améliorer. Mais le soir de Noël, lorsqu'il lance une étrange balle ramassée dans la rue, la fille de ses rêves apparaît, comme tombée du ciel ! Et ce n'est que le début des surprises ! Il se retrouve bientôt entouré de quatre incroyables nymphettes... Il voulait que sa vie change ? Il va être servi...

Par Muneyuki Kaneshiro, Akira Hiramoto
Chez Soleil Productions

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Auteur

Muneyuki Kaneshiro, Akira Hiramoto

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Super Ball Girls Tome 5

Muneyuki Kaneshiro, Akira Hiramoto

Paru le 17/09/2026

224 pages

Soleil Productions

8,50 €

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