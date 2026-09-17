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#Polar

Une si lente agonie

Elizabeth George

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Au coeur de la Cornouailles, une nouvelle enquête de Barbara Havers et de Thomas Lynley risque de réveiller les blessures du passé. La découverte du corps de Michael Lobb, sauvagement assassiné, fait voler en éclats la paix de Trevellas. Dans ce hameau reculé de Cornouailles, les soupçons de l'inspectrice Beatrice Hannaford se portent sur une compagnie minière désireuse d'acquérir les terres de Lobb. Mais quand on découvre que, contrairement à Michael, son frère désirait vendre, et que la jeune veuve est volage, l'affaire se complexifie. Lorsque le frère de Dairdre, l'ancienne compagne de Lynley, est mis en détention provisoire, Barbara Havers, venue se mettre au vert après un épisode difficile, décide de leur prêter main-forte pour tenter de tirer le jeune homme de ce mauvais pas.

Par Elizabeth George
Chez Pocket

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Auteur

Elizabeth George

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Une si lente agonie

Elizabeth George trad. Nathalie Serval

Paru le 17/09/2026

704 pages

Pocket

10,70 €

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