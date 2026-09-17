La disparue du Titanic

Elinor a intégré l'aristocratie anglaise après un beau mariage : une cage dorée dont elle aimerait s'échapper. Le naufrage du Titanic pourrait bien lui en donner l'occasion... Angleterre, 1912. Elinor, fille unique d'un homme ayant fait fortune dans le coton, intègre l'aristocratie en épousant un riche héritier. Un beau mariage qui se transforme rapidement en cage dorée, mais dont elle voit l'occasion de s'échapper lors d'un voyage à bord du prestigieux paquebot le Titanic. Rescapée du naufrage, Elinor saisit l'opportunité de changer d'identité pour commencer une nouvelle vie avec son fils Teddy, à New York, là où personne ne la connaît... Et si c'était là, libre des contraintes de la haute société que l'attendait le vrai bonheur ?