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#Roman francophone

Le Grand Horizon

Lola Nicolle

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Le point commun entre le vélo et l'écriture : l'endurance ! " Peut-être que si l'on ouvrait Vincent, on verrait une route des Alpes avec, en contrebas, un lac topaze profond comme un oeil. " Est-ce le goût du risque qui a poussé Vincent à se lancer dans une course d'ultracyclisme alors que rien ne le prédisposait à la performance ? La nécessité d'une épopée solitaire ? La curiosité pour un voyage sans trêve ? Un matin de juillet, ce jeune père de famille enfourche son Genesis Equilibrium, un vélo noir léger comme l'air qui réunit toutes les caractéristiques pour avaler les 4 000 kilomètres qui le séparent de la ligne d'arrivée de la mythique Transcontinental Race. Car traverser l'Europe en quinze jours en parfaite autonomie, c'est le but de cette épreuve insensée à laquelle s'inscrivent chaque année des centaines d'amateurs. Si sa vie a pu parfois lui échapper, Vincent la sent là plus palpable, dans cette tentative d'exploit sous canicule, à croiser chiens errants, vestiges du communisme et paysages d'un monde de plus en plus précaire. Au gré des check-points, des dangers et des songes hallucinés, ce qui s'annonçait comme une épreuve physique légendaire devient réflexion éblouissante sur le corps, le temps, l'altérité, l'amitié, nos désirs et ce que nous sommes déterminés à en faire.

Par Lola Nicolle
Chez Pocket

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Auteur

Lola Nicolle

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Le Grand Horizon

Lola Nicolle

Paru le 17/09/2026

192 pages

Pocket

8,40 €

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