Les hommes de Shetland

Un vieil homme mène une existence solitaire, reclu dans la maison de son enfance au large d'un archipel écossais, jusqu'au jour où il reçoit un étrange paquet. 1957. Sur un bateau de chasse à la baleine dans l'Atlantique Sud, Sonny affronte autant de tempêtes que de désespoir, face à la violence de cette vie en mer. Lorsqu'il rentre enfin chez lui, sur une île de l'archipel de Shetland, il tombe amoureux de celle qui deviendra sa femme, Kathleen. Ensemble, ils auront un fils, Jack, un garçon sensible, introverti, passionné de musique. Des années plus tard, Jack a vieilli et vit seul dans le cottage de son enfance, à l'ombre d'une colline. Sa vie tourne au rythme de la musique country, qu'il écoute et écrit sans cesse.