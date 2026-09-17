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#Roman francophone

Les hommes de Shetland

Malachy Tallack

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Un vieil homme mène une existence solitaire, reclu dans la maison de son enfance au large d'un archipel écossais, jusqu'au jour où il reçoit un étrange paquet. 1957. Sur un bateau de chasse à la baleine dans l'Atlantique Sud, Sonny affronte autant de tempêtes que de désespoir, face à la violence de cette vie en mer. Lorsqu'il rentre enfin chez lui, sur une île de l'archipel de Shetland, il tombe amoureux de celle qui deviendra sa femme, Kathleen. Ensemble, ils auront un fils, Jack, un garçon sensible, introverti, passionné de musique. Des années plus tard, Jack a vieilli et vit seul dans le cottage de son enfance, à l'ombre d'une colline. Sa vie tourne au rythme de la musique country, qu'il écoute et écrit sans cesse.

Par Malachy Tallack
Chez Pocket

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Auteur

Malachy Tallack

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les hommes de Shetland

Malachy Tallack trad. Anne Pouzargues

Paru le 17/09/2026

288 pages

Pocket

8,90 €

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Scannez le code barre 9782266358552
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