Une vengeance parfaite

Equitation, amitié, romances et rivalités ... nouveaux personnages, nouveaux enjeux. Une série qui succède au Haras de Canterwood avec brio ! Alice est sur des charbons ardents : elle a postulé au stage d'équitation de Sacha Silver, son idole ! Mais pour faire de ce rêve une réalité, Alice va devoir améliorer ses notes au plus vite, sans quoi son père ne l'autorisera pas à y participer... si tant est qu'elle soit sélectionnée ! Entre Selly qui a également candidaté et l'arrivée d'Olivia et d'Ava, ex-cavalières de Canterwood, à Foxbury, l'ambiance promet d'être des plus explosives !