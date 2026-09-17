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#Bande dessinée jeunesse

Une vengeance parfaite

Jessica Burkhart

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Equitation, amitié, romances et rivalités ... nouveaux personnages, nouveaux enjeux. Une série qui succède au Haras de Canterwood avec brio ! Alice est sur des charbons ardents : elle a postulé au stage d'équitation de Sacha Silver, son idole ! Mais pour faire de ce rêve une réalité, Alice va devoir améliorer ses notes au plus vite, sans quoi son père ne l'autorisera pas à y participer... si tant est qu'elle soit sélectionnée ! Entre Selly qui a également candidaté et l'arrivée d'Olivia et d'Ava, ex-cavalières de Canterwood, à Foxbury, l'ambiance promet d'être des plus explosives !

Par Jessica Burkhart
Chez Pocket

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Auteur

Jessica Burkhart

Editeur

Pocket

Genre

Equitation

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Une vengeance parfaite

Jessica Burkhart trad. Christine Bouchareine

Paru le 17/09/2026

288 pages

Pocket

8,90 €

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Scannez le code barre 9782266357302
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