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Une maison bien rangée ?

Camille Hecker

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La méthode efficace de Camille Hecker (émission Détox ta maison sur TF1) pour une maison bien rangée en toute simplicité ! Transformez le rangement en un outil de bien-être quotidien ! Les heures de rangements toutes les semaines, le bazar qui traine par-ci par-là, le chargeur qu'on ne retrouve jamais... tous ces détails peuvent gâcher notre quotidien. Ce livre propose un véritable retour à la simplicité. Conçu pour les familles débordées et les foyers saturés, il est réaliste et permet d'améliorer son quotidien sans y passer des heures, en mettant en place des routines efficaces. Camille Hecker y détaille un parcours complet en trois étapes : Faire de la place : Un guide du tri par catégories (vêtements, cuisine, papiers, jouets...) avec des clés psychologiques pour libérer l'attention et prendre des décisions rapides. Ranger pour soutenir son quotidien : des conseils d'organisation des espaces, de rangement et de pliage par catégorie d'objet pour gagner de la place et du temps. Garder sa maison rangée : Des routines de 10 minutes , la répartition des tâches en famille et des fiches pratiques pour ne plus jamais se laisser déborder. L'atout majeur : un mini-guide pour apprendre à tout plier en pas à pas photos : t-shirt, pull, sous-vêtements, linge de lit, etc. Le guide indispensable pour ranger sa maison et alléger son esprit !

Par Camille Hecker
Chez Solar

|

Auteur

Camille Hecker

Editeur

Solar

Genre

Arts ménagers

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Une maison bien rangée ?

Camille Hecker

Paru le 17/09/2026

144 pages

Solar

19,90 €

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Scannez le code barre 9782263195785
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