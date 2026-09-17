La méthode efficace de Camille Hecker (émission Détox ta maison sur TF1) pour une maison bien rangée en toute simplicité ! Transformez le rangement en un outil de bien-être quotidien ! Les heures de rangements toutes les semaines, le bazar qui traine par-ci par-là, le chargeur qu'on ne retrouve jamais... tous ces détails peuvent gâcher notre quotidien. Ce livre propose un véritable retour à la simplicité. Conçu pour les familles débordées et les foyers saturés, il est réaliste et permet d'améliorer son quotidien sans y passer des heures, en mettant en place des routines efficaces. Camille Hecker y détaille un parcours complet en trois étapes : Faire de la place : Un guide du tri par catégories (vêtements, cuisine, papiers, jouets...) avec des clés psychologiques pour libérer l'attention et prendre des décisions rapides. Ranger pour soutenir son quotidien : des conseils d'organisation des espaces, de rangement et de pliage par catégorie d'objet pour gagner de la place et du temps. Garder sa maison rangée : Des routines de 10 minutes , la répartition des tâches en famille et des fiches pratiques pour ne plus jamais se laisser déborder. L'atout majeur : un mini-guide pour apprendre à tout plier en pas à pas photos : t-shirt, pull, sous-vêtements, linge de lit, etc. Le guide indispensable pour ranger sa maison et alléger son esprit !