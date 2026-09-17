De la Légion étrangère aux mondes des affaires : les Mémoires d'un millionnaire atypique Cuisinier à 18 ans sur un cargo le long des côtes d'Amérique du Sud, légionnaire parachutiste à 20 ans pendant la guerre d'Algérie, agent commercial de Jardine Matheson - une entreprise britannique omnipotente en Asie du Sud-Est - à 30 ans en Thaïlande, déclaré mort dans une embuscade du pathet Lao, plusieurs fois directeur général ou PDG de grands groupes commerciaux ou industriels en Asie-Pacifique, cofondateur d'Orange, pilote d'hélicoptère et marathonien, capable de concourir à une course de bobsleigh, de participer au marathon des sables, de rallier à pied à 60 ans le pôle Sud sans assistance, fait commandeur de l'Empire britannique - par la reine Elisabeth II ! - et chevalier de la Légion d'honneur... voilà Simon Murray ! Sa vie constitue l'objet de ce livre, son second (le premier, Légionnaire , a été un immense succès). Une autobiographie jubilatoire teintée d'introspection. Simon Murray retrace son parcours depuis ses débuts modestes jusqu'à ses exploits dans le monde des affaires - où son entregent, son intelligence, son humour, sa loyauté et sa capacité à sceller des deals lui ont permis de gravir les échelons à une vitesse effrénée et de devenir millionnaire -, en passant par quelques-unes de ses aventures personnelles, notamment dans des environnements extrêmes. Il fait part de ses réflexions et en tire plusieurs leçons, présentant ce qui lui apparaissent être quelques-unes des clés de sa réussite, notamment cet " esprit de corps " si présent à la Légion étrangère, ce mélange subtil de compétence et de rigueur, de courage et de fierté, de volonté de servir et d'abnégation qui permet d'arracher un succès, en un mot de faire la différence, mais aussi son éternel optimisme et son sens de l'humour : " on se sort de toutes les situations, même les plus dangereuses, à condition d'avoir une blague et un tour " ( a joke and a trick ).