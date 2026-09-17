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Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin

Maurice Leblanc

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Premier volume de l'édition intégrale des aventures d'Arsène Lupin, riche de dix-neuf romans ou recueils de nouvelles et enrichie de pièces de théâtre. A redécouvrir à l'occasion de la sortie de la saison 4 de Lupin le 23 octobre sur Netflix, avec Omar Sy. Arsène Lupin... ou la naissance d'un mythe français devenu planétaire En 1905, l'éditeur Pierre Lafitte demande à Maurice Leblanc de créer pour son magazine Je Sais Tout un personnage qui concurrencerait Sherlock Holmes, dont les aventures connaissaient un succès foudroyant. Maurice Leblanc fait alors naître Arsène Lupin, gentleman cambrioleur au panache inimitable, maître du déguisement et de l'énigme. De L'Aiguille creuse à " 813 " , en passant par Arsène Lupin contre Herlock Sholmès , Maurice Leblanc a com posé un univers unique qui défie le temps. Traduites dans plus d'une trentaine de langues et adaptées à maintes reprises au théâtre, au cinéma et à la télévision, les aventures d'Arsène Lupin ont conquis le monde entier. " Maurice Leblanc est un génie et un pionnier du roman policier. " - Michel Bussi Une édition enrichie d'une préface inédite de Michel Bussi. ARSENE LUPIN GENTLEMAN CAMBRIOLEUR ARSENE LUPIN CONTRE HERLOCK SHOLMES L'AIGUILLE CREUSE ARSENE LUPIN (théâtre) " 813 " LES CONFIDENCES D'ARSENE LUPIN LE BOUCHON DE CRISTAL UNE AVENTURE D'ARSENE LUPIN (théâtre) Dans ce volume : Lupin de pied en cap , par Alain Decaux Maurice Leblanc , par Jacques Derouard

Par Maurice Leblanc
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Maurice Leblanc

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Romans policiers

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Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin

Maurice Leblanc

Paru le 17/09/2026

1216 pages

Presses de la Cité

28,00 €

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Scannez le code barre 9782258215771
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