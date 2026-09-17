La Reine des Abeilles. Aventure au pays de la PMA

Road-trip au pays de la PMA " Une aventure émotionnelle et organique en forme de marathon pour arrêter le tic-tac de l'horloge biologique. " Sandrine Blanchard, Le Monde N'est pas la Reine des Abeilles qui veut ! Moi c'est Charlie, 40 ans, fraîchement larguée et avec un désir d'enfant qui ne me lâche plus. Comment je vais faire ? Et avec qui ? Mon meilleur ex ? Un donneur ? La PMA, c'est quoi au juste ? Je ne suis pas trop vieille pour ça ? Et la fin du monde, c'est pour quand ? Comme dans ma vie, tout est compliqué avant d'être simple, et que rien n'est jamais simple, je me lance ! C'est pas gagné mais si j'y arrive, promis, je vous invite à la baby shower. C'est ainsi que Charlie nous embarque, avec humour parce que c'est tout ce qui lui reste, dans son épopée hormonale !