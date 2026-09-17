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Les Cendres de Whidbey

Elizabeth George

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Les vérités les plus dangereuses sont souvent celles que l'on refuse d'entendre. Le dénouement tant attendu de la série The Edge of Nowhere . Sur l'île de Whidbey, la jeune Becca King tente coûte que coûte de se reconstruire malgré les mensonges qui jalonnent son passé douloureux. Dotée du pouvoir aussi rare qu'instable de percevoir les pensées sous forme de " murmures ", elle peine à distinguer le vrai du faux. Lorsque la soeur de son ex-petit ami tombe sous l'emprise d'un homme plus âgé, Becca pressent aussitôt le danger. Les murmures deviennent plus nets, plus impérieux, annonçant un drame imminent. Pour l'éviter, Becca doit dompter ce pouvoir qu'elle redoute tant... Saura-t-elle reconnaître la voix de la vérité avant qu'il ne soit trop tard ? Dans l'atmosphère envoûtante de l'île de Whidbey, Elizabeth George explore avec une rare finesse les secrets, les mensonges et les failles de ses personnages, dans une conclusion captivante aux enquêtes de Becca King. The Edge of Nowhere est une série composée de 5 tomes : Tome 1 : Saragota Woods Tome 2 : L'Ile de Nera Tome 3 : Les flammes de Whidbey Tome 4 : Les lumières de l'île Tome 5 : Les cendres de Whidbey Depuis son premier roman, publié en 1988 et récompensé en France par le Grand Prix de littérature policière, " la reine Elizabeth " n'a jamais quitté les listes des meilleures ventes. Autrice vedette aux Etats-Unis et dans trente-cinq autres pays, sa réputation n'a cessé de croître. Les Cendres de Whidbey est le cinquième et dernier tome de la série The Edge of Nowhere .

Par Elizabeth George
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Elizabeth George

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Thrillers

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Les Cendres de Whidbey

Elizabeth George trad. Hélène Collon

Paru le 17/09/2026

416 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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