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Au-delà du ciel

Chloé Chevalier

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Une science-fiction optimiste qui interroge avec humanisme notre rapport au progrès et nos manières d'habiter le monde. Selmig et Lalatiana se sont perdus de vue après leur formation de spationautes. L'une enchaîne les missions prestigieuses et médiatisées ; l'autre a tourné le dos à l'exploration spatiale pour s'engager contre la construction d'une base de lancement dans son archipel natal. Quand Selmig rapporte d'Espérance, la planète voisine, une insaisissable matière pourpre aux propriétés étranges, leur vie à tous les deux bascule et, dans son sillage, le destin de leur civilisation.

Par Chloé Chevalier
Chez Robert Laffont

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Auteur

Chloé Chevalier

Editeur

Robert Laffont

Genre

Science-fiction

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Au-delà du ciel

Chloé Chevalier

Paru le 17/09/2026

384 pages

Robert Laffont

21,90 €

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Scannez le code barre 9782221284612
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