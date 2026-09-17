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#Roman étranger

Rosa & Leo

Charlotte Roth

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Rosa Luxemburg rêve d'un monde meilleur et plus juste, et elle est résolue à tout faire pour le voir advenir. Elle n'a que dix-sept ans en 1888 lorsqu'elle décide de fuir la Pologne pour se réfugier en Suisse. La jeune femme, déjà oratrice talentueuse et à la plume aiguisée, y rencontre Leo Jogiches qui, comme elle, a quitté sa patrie et brûle du même désir de venir en aide aux opprimés du monde entier. Au-delà de leur idéaux communs, une passion amoureuse les unit bientôt. Mais dans les tempêtes d'une époque en plein bouleversement, il n'y a ni temps ni espace pour cet amour... Rosa & Leo est l'épopée de l'une des plus sulfureuses figures du XXe siècle, et nous plonge dans l'intimité d'une combattante de la liberté qui a défendu ses convictions avec autant de ferveur que son amour.

Par Charlotte Roth
Chez Robert Laffont

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Auteur

Charlotte Roth

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature Allemande

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Rosa & Leo

Charlotte Roth trad. Brice Germain

Paru le 17/09/2026

33 pages

Robert Laffont

23,00 €

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