Rosa Luxemburg rêve d'un monde meilleur et plus juste, et elle est résolue à tout faire pour le voir advenir. Elle n'a que dix-sept ans en 1888 lorsqu'elle décide de fuir la Pologne pour se réfugier en Suisse. La jeune femme, déjà oratrice talentueuse et à la plume aiguisée, y rencontre Leo Jogiches qui, comme elle, a quitté sa patrie et brûle du même désir de venir en aide aux opprimés du monde entier. Au-delà de leur idéaux communs, une passion amoureuse les unit bientôt. Mais dans les tempêtes d'une époque en plein bouleversement, il n'y a ni temps ni espace pour cet amour... Rosa & Leo est l'épopée de l'une des plus sulfureuses figures du XXe siècle, et nous plonge dans l'intimité d'une combattante de la liberté qui a défendu ses convictions avec autant de ferveur que son amour.