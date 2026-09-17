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#Essais

Ma vie de prêtre

Jean Rouet

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Au soir d'une vie bien remplie, un prêtre revient sur cinquante années de sacerdoce avec une liberté de ton rare. Sans détour ni faux-semblants, il raconte sa vocation, les enthousiasmes des débuts, les combats pastoraux, les responsabilités exercées au coeur d'un grand diocèse, mais aussi les crises, les blessures et les secousses qui ont traversé l'Eglise de France. A travers ce témoignage incarné défile un demi-siècle d'histoire ecclésiale : renouvellements missionnaires, bouleversements spirituels, scandales, rencontres décisives. Avec humour, lucidité et une profonde humanité, Jean Rouet livre bien plus que des souvenirs : une méditation vivante sur le ministère, la foi, l'usure du temps et la joie de servir. Tour à tour grave, savoureux, émouvant et profondément libre, ce récit ne dissimule ni les doutes ni les épreuves, mais demeure traversé par une espérance intacte. Un ouvrage habité, qui redonne chair à la beauté du sacerdoce et pourrait bien susciter chez les plus jeunes le désir audacieux de consacrer leur vie au Christ. Né en 1946, ordonné prêtre en 1972 pour le diocèse de Bordeaux, Jean Rouet a exercé son ministère auprès de publics très divers : collégiens, lycéens, étudiants, paroisses rurales comme urbaines. Au fil des années, il a également occupé plusieurs fonctions importantes au sein du diocèse, comme responsable de la catéchèse, secrétaire général du synode puis vicaire général jusqu'en 2018. Il est notamment l'auteur de Libérez l'Evangile (Editions jésuites, 2024).

Par Jean Rouet
Chez Cerf

|

Auteur

Jean Rouet

Editeur

Cerf

Genre

Vie religieuse

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Ma vie de prêtre

Jean Rouet

Paru le 17/09/2026

184 pages

Cerf

19,00 €

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