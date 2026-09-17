La drogue au pouvoir

Cocaïne, captagon, fentanyl, héroïne... Ces substances qui ravagent nos sociétés ont aussi, depuis cinq siècles, façonné la géopolitique mondiale, financé des guerres, fondé des empires. Car la drogue n'est pas qu'un problème de santé publique. Elle est un carburant de la globalisation. L'arme secrète des puissances rivales. Voici, pour la première fois, un voyage inédit aux racines d'une emprise planétaire. De la Chine humiliée par l'opium britannique à l'Amérique dévastée par les opioïdes, de l'Indochine coloniale au Sahel djihadiste, des laboratoires de la French Connection aux narco sous-marins colombiens, ou encore des opérations spéciales de la CIA jusqu'aux réseaux de la DZ Mafia qui gangrènent aujourd'hui nos villes, les stupéfiants sont le moteur caché de la marche du monde. La drogue, c'est le pouvoir, nous dit Benjamin Sire, remontant le fil d'une histoire qui s'écrit dans l'ombre. Celle d'un marché criminel florissant dont les Etats sont les premiers complices, servant les desseins diplomatiques les plus secrets et les actions de déstabilisation les plus inavouables. Une enquête explosive. Un récit renversant. Une plongée de l'autre côté de l'histoire. Journaliste politique et géopolitique pour l'hebdomadaire Franc-Tireur, Benjamin Sire a été chroniqueur à L'Express et au Figaro. Vice-président de l'Association française des grands reporters et correspondants, il a récemment cofondé le média Les électrons libres dont il est rédacteur en chef.