Secrets de pédopsy

Le Conseil de l'enfance et de l'adolescence estime que la souffrance psychique des enfants et des jeunes s'est accrue depuis plusieurs années. Nous sommes dans une situation de crise car nous manquons de ressources pour répondre aux besoins des jeunes en termes de santé mentale. Il est donc nécessaire et stratégique que les parents soient mobilisés et estiment que la santé mentale de leurs enfants est une priorité. Or, les parents ont des leviers d'action : quelle part peuvent-ils jouer dans la santé mentale de leurs enfants et adolescents ? Comment le parent peut-il devenir un " agent protecteur " ?