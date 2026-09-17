Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Secrets de pédopsy

Anne Bargiacchi, Alexandre Hubert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Conseil de l'enfance et de l'adolescence estime que la souffrance psychique des enfants et des jeunes s'est accrue depuis plusieurs années. Nous sommes dans une situation de crise car nous manquons de ressources pour répondre aux besoins des jeunes en termes de santé mentale. Il est donc nécessaire et stratégique que les parents soient mobilisés et estiment que la santé mentale de leurs enfants est une priorité. Or, les parents ont des leviers d'action : quelle part peuvent-ils jouer dans la santé mentale de leurs enfants et adolescents ? Comment le parent peut-il devenir un " agent protecteur " ?

Par Anne Bargiacchi, Alexandre Hubert
Chez Nathan

|

Auteur

Anne Bargiacchi, Alexandre Hubert

Editeur

Nathan

Genre

Psychologie de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Secrets de pédopsy par Anne Bargiacchi, Alexandre Hubert

Commenter ce livre

 

Secrets de pédopsy

Anne Bargiacchi, Alexandre Hubert

Paru le 17/09/2026

192 pages

Nathan

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095058159
9782095058159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.