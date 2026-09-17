L'Odyssée d'après Homère

Le retour d'Ulysse : ce que le mythe nous raconte vraiment ! L'Odyssée raconte le retour chez lui d'Ulysse, héros de la guerre de Troie condamné à l'errance pour avoir défié Poséidon. Mais l'Odyssée n'est pas juste l'histoire d'un homme qui revient chez lui. C'est d'abord un texte riche de questions philosophiques comme la quête de soi, la ruse contre la force brute, l'errance et l'enracinement, la nature et la culture... Dans cette nouvelle adaptation, la philosophe Chiara Pastorini et la dessinatrice Marion Chancerel, racontent avec un ton décalé, humoristique et accessible à tous, les 24 chants de l'Odyssée mais aussi la portée philosophique du récit. Cette adaptation, fidèle aux 24 chants d'Homère, nous livre aussi une analyse fine (et très drôle ! ) des figures féminines, actrices déterminantes de cette épopée.