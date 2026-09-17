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#Roman francophone

Un royaume de femmes

Anton Pavlovitch Tchekhov, Anton Tchekhov

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"Quand Anna Akimovna trouvait un instant de liberté, elle s'asseyait au petit salon dans un profond fauteuil et, les yeux fermés, se disait que sa solitude était bien naturelle, puisqu'elle ne s'était pas mariée et ne se marierait jamais. Mais ce n'était pas sa faute. C'était le sort qui l'avait tirée de la simple condition ouvrière où, à en croire ses souvenirs, elle se trouvait bien à son aise, pour la jeter dans ces immenses pièces où elle n'avait jamais su que faire, et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi tant de gens défilaient devant elle : ce qui se passait présentement lui semblait insignifiant, inutile, car cela ne lui donnait ni ne pouvait lui donner un instant de bonheur". Deux nouvelles, deux tableaux de solitudes irréductibles - de cet esseulement existentiel si caractéristique de l'oeuvre tchékhovienne.

Par Anton Pavlovitch Tchekhov, Anton Tchekhov
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Anton Pavlovitch Tchekhov, Anton Tchekhov

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature russe

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Un royaume de femmes

Anton Pavlovitch Tchekhov, Anton Tchekhov trad. Edouard Parayre, Lily Denis

Paru le 17/09/2026

112 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073170101
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