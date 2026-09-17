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#Roman francophone

La poésie à vivre

Jean-Pierre Siméon, Collectifs

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La poésie est à lire bien sûr mais pour la seule raison qu'elle est à vivre. Nulle utopie dans cette affirmation, c'est ici et maintenant qu'il faut prendre en compte, et c'est urgent, cette autre orientation de la vie et donc du destin individuel et collectif que la poésie propose. Entendra-t-on enfin les poètes ? Une vingtaine d'entre eux ici nous parlent mais nous aurions pu, sur le même propos, en rassembler des dizaines. De Wang Wei à Whitman, de Shelley à Octavio Paz, de Novalis à René Char, de Césaire à Reverdy, tant et tant nous ont interpellé en vain ! En temps de détresse, oui, nous avons besoin de ceux qui appellent à renverser l'évidence, et à renouer tant qu'il en est encore temps avec le sens perdu de la réalité. Vivre en poète, c'est ne pas renoncer. Jean-Pierre Siméon

Par Jean-Pierre Siméon, Collectifs
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jean-Pierre Siméon, Collectifs

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

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La poésie à vivre

Jean-Pierre Siméon, Collectifs

Paru le 17/09/2026

140 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073166760
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