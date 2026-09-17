Une dystopie fascinante par l'autrice de La Passe-miroir. L'instinct est irrépressible et sert le NOUS. Mais si le jeune Goliath, un PROTECTEUR fracassé, sauve des vies, c'est aussi parce qu'il rêve de devenir Saint. Claire, elle, cache derrière son Instinct de CONFIDENTE un secret qui pourrait faire vaciller tout le système. Dans un monde où la Bureaucratie Instinctive est impénétrable, et où les détracteurs du NOUS oeuvrent dans l'ombre, une chose les relie : leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. PRIX UTOPIALES JEUNESSE 2025