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Antoine Compagnon

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"Je me doutais que je raconterais un jour le départ de Patrizia, que je célébrerais le courage avec lequel elle a aronté la sourance, s'est préparée à la mort, a vécu jusqu'au dernier jour. J'ai tardé, mais j'ai toujours pensé que, si je m'y mettais, je commencerais par notre rendez-vous d'Athènes, dernier répit, intervalle sans nuages, brève parenthèse innocente de ciel azuré. Elle se plaignait d'un début de bronchite. Je m'accusais de lui avoir fait escalader l'Acropole sous un plein soleil trois jours auparavant, mais je la revois là-haut, souriante, lumineuse, ses yeux bleus grands ouverts me regardant, sa silhouette se détachant de l'Erechthéion".

Par Antoine Compagnon
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Antoine Compagnon

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Antoine Compagnon

Paru le 17/09/2026

155 pages

Editions Gallimard

18,00 €

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Scannez le code barre 9782073138101
9782073138101
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