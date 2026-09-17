"Je me doutais que je raconterais un jour le départ de Patrizia, que je célébrerais le courage avec lequel elle a aronté la sourance, s'est préparée à la mort, a vécu jusqu'au dernier jour. J'ai tardé, mais j'ai toujours pensé que, si je m'y mettais, je commencerais par notre rendez-vous d'Athènes, dernier répit, intervalle sans nuages, brève parenthèse innocente de ciel azuré. Elle se plaignait d'un début de bronchite. Je m'accusais de lui avoir fait escalader l'Acropole sous un plein soleil trois jours auparavant, mais je la revois là-haut, souriante, lumineuse, ses yeux bleus grands ouverts me regardant, sa silhouette se détachant de l'Erechthéion".