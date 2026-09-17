Cahier de jeux pour frissonner

Un cahier rassemblant plus de 70 jeux pour se faire peur en s'amusant. Rébus, mots croisés, phrases à trous, jeux d'associations, jeux des différences, labyrinthes, mots casés, quiz... autant de défis pour tester ses connaissances en frissonnant. Serez-vous capable de résoudre ces 76 jeux terrifiants avant le lever du jour ? - Enquête : Des énigmes à résoudre - Horreur : Des vrais ou faux et des charades à faire trembler - Epouvante : Des mots cachés et des labyrinthes Un cahier ludique pour explorer l'univers horrifique de la littérature, des séries, des jeux vidéos et du folklore. Amusez-vous à surmonter vos peurs pour devenir the final player. Avec toutes les solutions en fin d'ouvrage