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#Beaux livres

Cahier de jeux pour frissonner

Aurore Meyer

ActuaLitté
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Un cahier rassemblant plus de 70 jeux pour se faire peur en s'amusant. Rébus, mots croisés, phrases à trous, jeux d'associations, jeux des différences, labyrinthes, mots casés, quiz... autant de défis pour tester ses connaissances en frissonnant. Serez-vous capable de résoudre ces 76 jeux terrifiants avant le lever du jour ? - Enquête : Des énigmes à résoudre - Horreur : Des vrais ou faux et des charades à faire trembler - Epouvante : Des mots cachés et des labyrinthes Un cahier ludique pour explorer l'univers horrifique de la littérature, des séries, des jeux vidéos et du folklore. Amusez-vous à surmonter vos peurs pour devenir the final player. Avec toutes les solutions en fin d'ouvrage

Par Aurore Meyer
Chez Merci les Livres

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Auteur

Aurore Meyer

Editeur

Merci les Livres

Genre

Livres-jeux

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Cahier de jeux pour frissonner

Aurore Meyer

Paru le 17/09/2026

64 pages

Merci les Livres

7,95 €

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Scannez le code barre 9791070151464
9791070151464
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