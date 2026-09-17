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Sur les traces de mère nature

Tom Sorroldoni, Sorroldoni Tom

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Lothen, un druide victime d'une malédiction, doit continuer sa quête pour sortir de ce mauvais pas ! Lothen et Ayli poursuivent leur voyage vers le sanctuaire de la déesse, pour lever la malédiction qui pèse sur Lothen. En chemin, ils rencontrent une communauté de druides un peu farfelue : ce sont les quelques fidèles qui continuent de vouer un culte à la déesse disparue, Flore ! Ils possèdent donc le curieux pouvoir de se transformer en plante. Ils accueillent volontiers les voyageurs qui trouvent refuge chez eux et découvrent leur mode de vie. Mais le danger les guette : les Assembleurs les talonnent et Ayli semble cacher un lourd secret. Elle n'a toujours pas avoué à Lothen qu'elle essayait de retrouver son père, le tout premier druide maudit. Les deux amis vont-ils réussir à dépasser leurs démons et parvenir au sanctuaire ?

Par Tom Sorroldoni, Sorroldoni Tom
Chez Editions Auzou

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Auteur

Tom Sorroldoni, Sorroldoni Tom

Editeur

Editions Auzou

Genre

Aventure

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Sur les traces de mère nature

Tom Sorroldoni, Sorroldoni Tom

Paru le 24/09/2026

48 pages

Editions Auzou

12,95 €

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Scannez le code barre 9791039561044
9791039561044
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