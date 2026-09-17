Sur les traces de mère nature

Lothen, un druide victime d'une malédiction, doit continuer sa quête pour sortir de ce mauvais pas ! Lothen et Ayli poursuivent leur voyage vers le sanctuaire de la déesse, pour lever la malédiction qui pèse sur Lothen. En chemin, ils rencontrent une communauté de druides un peu farfelue : ce sont les quelques fidèles qui continuent de vouer un culte à la déesse disparue, Flore ! Ils possèdent donc le curieux pouvoir de se transformer en plante. Ils accueillent volontiers les voyageurs qui trouvent refuge chez eux et découvrent leur mode de vie. Mais le danger les guette : les Assembleurs les talonnent et Ayli semble cacher un lourd secret. Elle n'a toujours pas avoué à Lothen qu'elle essayait de retrouver son père, le tout premier druide maudit. Les deux amis vont-ils réussir à dépasser leurs démons et parvenir au sanctuaire ?