Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le roman du malade

Louis de Robert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Roman du malade , prix Femina 1911, est le récit d'un poignant voyage intérieur, le " suprême élan vers l'amour d'une vie qui va se rompre ". " Personne n'a dépassé cela et combien l'ont atteint ? ", dira Colette de ce chef-d'oeuvre que Marcel Proust avait lu " avec admiration, émotion, amitié, tristesse et joie ". Quand la maladie frappe à 30 ans. Un chef-d'oeuvre méconnu, salué par Proust, Loti, Barrès, Colette, Anna de Noailles... André Gilbert n'est pas encore condamné, mais il mesure soudain la fragilité de son existence et l'insouciance dans laquelle il a vécu. Autour de lui, on guette les indices du mal qui progresse. Acceptant peu à peu son sort, il quitte Davos pour une station climatique des Pyrénées, dans l'espoir de se rétablir. Il y fait la connaissance de Javotte, une jeune femme frivole et pleine de vie qui va bouleverser la sienne. Car son ami Paul, qui la lui a présentée, s'inquiète de leur intimité naissante. Et l'émoi bienfaisant et déraisonnable qu'éprouve André ébranle son coeur fragile. Mais renoncer à l'amour, serait-ce acquiescer à la mort ?

Par Louis de Robert
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Louis de Robert

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le roman du malade par Louis de Robert

Commenter ce livre

 

Le roman du malade

Louis de Robert

Paru le 17/09/2026

264 pages

Archipoche Editions

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039207607
9791039207607
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.