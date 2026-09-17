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#Roman francophone

La jongleuse

Rachilde

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Bourgeoise respectable le jour, prêtresse de voluptés interdites la nuit, Eliante défie toutes les conventions d'un siècle agonisant... et conduit Léon aux franges de la folie. Une pépite oubliée de la littérature décadente à nouveau disponible dans la collection " Le Domaine ". Léon Reille, étudiant en médecine, se consume de désir pour une femme qu'il épie dans les salons parisiens. Eliante, riche veuve créole d'un officier de marine, cultive l'art de la séduction, drapée dans ses soies funèbres. Lorsqu'elle l'attire enfin chez elle un soir de pluie battante, Léon pénètre dans un antre bizarre et raffiné où les sens s'égarent entre parfums orientaux et rituels fétichistes. Car cette femme aux allures d'idole païenne, maîtresse de son plaisir, jouit de se passer des hommes et jongle avec leurs appétits, leur jalousie, leurs fantasmes. Femme du monde le jour, " prêtresse d'Eros " la nuit, Eliante défie les conventions d'un siècle agonisant... et conduit Léon aux franges de la démence et du viol. Paru en 1900, alors que Rachilde fait et défait la carrière des hommes de lettres parisiens, ce " cauchemar d'amour " fascine et horrifie ses premiers lecteurs. Et offre une réflexion d'une stupéfiante modernité sur la volupté féminine.

Par Rachilde
Chez Archipoche Editions

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Auteur

Rachilde

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature française

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La jongleuse

Rachilde

Paru le 17/09/2026

264 pages

Archipoche Editions

12,90 €

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