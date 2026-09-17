On pensait tout connaître de Vladimir Poutine, sa jeunesse sans éclat à Saint-Pétersbourg, sa carrière dans les services secrets, son règne sans partage à la tête de la Russie... Nous nous sommes tous trompés. Ce livre est exceptionnel à plus d'un titre : après vingt ans d'enquête et des centaines d'entretiens au coeur du pouvoir, deux journalistes russes racontent la véritable histoire d'un homme au-dessus de la morale et des lois humaines, dont l'ascension est jonchée de mensonges, de meurtres et de prédations. Vladimir Poutine se voit en tsar. Ses convictions sont peu de chose face à son despotisme et un enrichissement démesuré. Monument du journalisme d'investigation - ses auteurs ont payé cette enquête de leur exil -, Le Tsar en personne nous fait entrer dans le monde de Vladimir Poutine, ses réseaux et ses secrets. En toile de fond, il nous raconte aussi l'histoire de la Russie, des dernières années de l'URSS à la fuite en avant d'un pouvoir qui n'a connu aucune limite.