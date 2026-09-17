Great Kaiju Gaea-Tima Tome 6

Gaea-Tima, ennemi de l'humanité ou dernier rempart contre les kaiju ? Durant le duel opposant Gaea-Tima à Tsubagura, les forces de défense tentent d'abattre ce dernier, mettant en danger la vie de Hibari ! Heureusement, la dresseuse de kaiju est sauvée in extremis par son ennemi juré avant de rejoindre le Funé. Peu de temps après, l'équipe se rend au large de Sukuba afin d'enquêter sur un étrange phénomène qui affecte la zone trouble : en effet, l'aire tant appréciée des pêcheurs pour son abondance de poissons depuis l'apparition de Gaea-Tima a considérablement réduit... Serait-ce l'oeuvre d'un autre kaiju ? Et si Godzilla tenait dans votre poche ? Dans un hommage aux kaiju, Kent offre sa propre version du monstre géant, avec ses combats XXL terrifiants mais aussi une créature étonnamment attachante !