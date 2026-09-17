Mon ex s’appelle gluten

Passer au sans gluten n'a jamais été aussi simple ! Par où commencer quand on veut ou doit arrêter le gluten ? Dans ce guide clair et rassurant, Chloé de Gluten Libre pose toutes les bases pour se lancer sereinement : comprendre ce qu'est le gluten, apprendre à remplacer les ingrédients, décrypter les étiquettes et adopter les bons réflexes au quotidien. Organisation à la maison, repas à l'extérieur, voyages... elle partage ses astuces concrètes pour vivre le sans gluten simplement. Et pour passer à l'action : 30 recettes - des basiques (pâtes, quiche, gâteau...) aux inspirations de chefs ou du monde -, pour cuisiner sans gluten avec plaisir et confiance.