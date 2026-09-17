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Mon ex s’appelle gluten

Chloé Barateau

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Passer au sans gluten n'a jamais été aussi simple ! Par où commencer quand on veut ou doit arrêter le gluten ? Dans ce guide clair et rassurant, Chloé de Gluten Libre pose toutes les bases pour se lancer sereinement : comprendre ce qu'est le gluten, apprendre à remplacer les ingrédients, décrypter les étiquettes et adopter les bons réflexes au quotidien. Organisation à la maison, repas à l'extérieur, voyages... elle partage ses astuces concrètes pour vivre le sans gluten simplement. Et pour passer à l'action : 30 recettes - des basiques (pâtes, quiche, gâteau...) aux inspirations de chefs ou du monde -, pour cuisiner sans gluten avec plaisir et confiance.

Par Chloé Barateau
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Chloé Barateau

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Cuisine familiale

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Mon ex s’appelle gluten

Chloé Barateau

Paru le 24/09/2026

128 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

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