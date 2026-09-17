Crochet 4 saisons

16 modèles crochetés pour toutes les saisons Que vous soyez débutant ou confirmé, prenez votre crochet et votre fil et confectionnez 16 projets spécialement sélectionnés par Hyllam parmi ses best of. En suivant les étapes de réalisation et en vous appuyant sur les diagrammes, vous parviendrez sans peine à crocheter pulls, tops, châles, chaussettes et bonnet, proposés de la taille XS à 8XL. Pour chaque modèle, des QRcodes vous renverront vers les pas-à-pas vidéo et les explications des points employés. A la fin de chaque saison, un cahier créatif vous attendra avec des suggestions de points et de fils pour vous aider à personnaliser vos projets et créer à l'infini.