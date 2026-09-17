Bougez avec Céline Roy

Douleurs articulaires, perte musculaire, stress quotidien, digestion perturbée, sommeil difficile... Et si bouger redevenait simple, doux et durable grâce à une méthode efficace ? Déjà adoptée par plus d'un million de femmes, la méthode complète et accessible de Céline Roy déconstruit les idées reçues autour du sport, de la motivation et du vieillissement. Forte de son parcours de danseuse, Céline propose de réapprendre à prendre soin de son corps à travers des routines courtes, évolutives et en pleine conscience. Ici, pas de performance ni d'injonctions culpabilisantes : grâce à la méthode globale MCR®, le mouvement devient un véritable soin, un allié du quotidien. Au programme : - Des entraînements simples et progressifs mêlant renforcement musculaire, cardio doux et mouvement au quotidien. - Des habitudes faciles à mettre en place et des solutions ciblées pour dire stop aux douleurs : arthrose, mal de dos, sciatique, migraine, ballonnement... - Des étirements et des exercices de respiration, pour apaiser le système nerveux, améliorer la récupération et retrouver un sommeil réparateur ; - L'éclairage de professionnels de santé (tels que le docteure Muriel Viret, l'ostéopathe et kinésithérapeute Antonin Moyne, la coach en nutrition Virginie Parée), afin d'apporter une expertise scientifique. Le guide indispensable pour retrouver le mouvement, durablement et sans contrainte ! Céline Roy est une ancienne danseuse professionnelle spécialisée aujourd'hui dans le mouvement et le bien-être pour les femmes. Elle a développé et créé une méthode unique : la Méthode Céline Roy (MCR®). Elle est l'auteure de plusieurs livres à succès notamment 30 jours pour aimer son ventre et 30 jours pour aimer ses jambes (Flammarion). En collaboration avec les experts Top santé.