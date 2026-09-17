L'Art qui soigne

Et si l'art était bien plus qu'un loisir ou un divertissement ? Et s'il constituait un puissant levier pour améliorer notre santé, notre équilibre et notre qualité de vie ? Nous savons que l'alimentation, le sommeil, l'activité physique ou le contact avec la nature sont essentiels à notre bien-être. Pourtant, une autre ressource, tout aussi fondamentale, reste largement sous-estimée : les arts. Musique, littérature, danse, peinture, théâtre, chant ou activités créatives agissent profondément sur notre corps et notre esprit. Dans ce livre passionnant, la professeure Daisy Fancourt, l'une des plus grandes spécialistes mondiales des liens entre arts et santé, dévoile les découvertes scientifiques les plus récentes. Elle montre comment les arts favorisent le développement du cerveau, renforcent nos capacités cognitives, réduisent le stress, la douleur et la dépression, stimulent la récupération après certaines maladies et contribuent à lutter contre l'isolement social. S'appuyant sur des décennies d'études en neurosciences, psychologie, immunologie et santé publique, ainsi que sur de nombreux témoignages inspirants, elle révèle comment chacun peut mobiliser le pouvoir transformateur des arts au quotidien. Une exploration captivante qui nous invite à considérer l'art, non comme un luxe, mais comme une nécessité pour mieux vivre, s'épanouir et, peut-être, vivre plus longtemps.